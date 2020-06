L'AFFONDO

UDINE A spaventarlo è quella che chiama «l'incoscienza del sindaco che si dice non preoccupato per il futuro». Alessandro Venanzi, 39 anni, capogruppo in consiglio comunale a Udine per il Partito democratico, invece, preoccupato lo è perché teme che le vere conseguenze della crisi sanitaria si rifletteranno sul tessuto economico e sociale tra qualche mese.

I PRIMI MESI

«Il Comune di Udine non si è reso conto che la vera onda d'urto arriverà in autunno, quando molte aziende faranno i conti con i bilanci e arriveranno crisi e disoccupazione spiega l'esponente dem - Per questo è importante liberare risorse e farle circolare: sgravi, finanziamenti a fondo perduto, sconti su affitti e tassazioni, le idee che abbiamo proposto. I mesi di lockdown, in cui la giunta è scomparsa, erano i mesi in cui creare idee e progetti da mettere in piedi ora: la tempestività è fondamentale. La Regione in parte ha fatto il suo; abbiamo avuto città, come Pordenone, Monfalcone e Gorizia, e sto citando amministrazioni di centrodestra, dove i sindaci erano in strada, preoccupati e vicini ai cittadini. A Udine, si sono chiusi a Palazzo. Siamo a giugno, hanno parato due colpi e finito il gioco. Penso che i cittadini si attendano una reattività diversa. L'estate passerà, tra un aperitivo, il mare e la cassa in deroga, ma poi i nodi verranno al pettine, quando il mondo economico deciderà cosa fare in base agli sviluppi. Siamo tutti consapevoli, infatti, che non è finita qua: è per questo che servirebbero azioni più forti e in prospettiva».

I CONTI IN TASCA

«Il bilancio è stato fatto nel 2019 continua Venanzi -, e prevedeva 35 milioni di investimenti; a questo punto è tanto se si riusciranno a fare otto delle opere previste. Perché, allora, non fare una grande variazione per ridestinare i fondi in base alle nuove priorità? Perché non investire l'avanzo da quasi 10 milioni? Serve un piano da milioni di euro per mettere in campo gli ammortizzatori che il Comune, nei suoi limiti, può attivare».

DUE ANNI DI FONTANINI

Secondo Venanzi, l'elemento caratterizzante di questa giunta è sempre stato l'immobilismo: «Abbiamo sempre cercato di accompagnare la nostra critica a delle proposte spiega - le definivano irrealizzabili, il libro dei sogni. Ma stanno diventando realtà. L'amministrazione in carica manca di coraggio, lucidità e conoscenza delle problematiche cittadine. Fontanini ha dimostrato di essere un amministratore stanco, semplice passacarte di Regione e Governo. Nel frattempo, Udine ha perso competitività non solo rispetto a Trieste, ma anche verso Pordenone e Gorizia. Udine capitale del Friuli era il suo claim, ma Udine deve riprenderselo questo ruolo. Siamo fermi su innovazione, mobilità sostenibile e ambiente.

Venanzi parla poi di mentalità fontaniniana: «Un atteggiamento molto da Dc: è uno dei pochi sindaci che in campagna elettorale dice una cosa, tipo riaprire il centro alle auto, e poi quando eletto chiude via Mercatovecchio alle auto, tradendo il patto con i commercianti, perché gli ambientalisti protestano. A me va bene, le nostre proposte sul centro andavano in quel senso. Non avendo una proposta autonoma, seguono chiunque li tiri per la giacca. Non c'è un filo conduttore e questo metterà in difficoltà la città per i prossimi dieci anni. Gli assessori molto dipendenti dal sindaco. Non avendo un consenso personale forte, rimangono vittime delle sue scelte».

ERRORI DEL CENTROSINISTRA

Su Mercatovecchio, il capogruppo Pd ammette anche le colpe della passata amministrazione, in cui era assessore: «È mancato l'ultimo step per pedonalizzare la via dice - tutti la volevamo, ma c'è sempre stato qualcuno che cercava di mettere il veto. Va anche detto che nel 2016, il centrodestra e gli Amici di Mercatovecchio hanno fatto ricorso al Tar sulla grandezza delle caditoie, bloccando il progetto per due anni. Oggi, abbiamo quello stesso progetto, con le caditoie più grandi». Ripensando ai tempi della giunta Honsell, però, Venanzi sottolinea le differenze di contesto. «Mi spiace dice - perché allora c'era il patto di stabilità: si potevano stanziare 8 milioni di investimenti contro gli attuali 35, eppure ora siamo comunque fermi al palo. Ho lavorato molto e sbagliato molto; Fontanini segue la filosofia del non faccio niente, così non sbaglio nulla». C'è poi il contesto politico che ha portato alla sconfitta nel 2018: «Non mi sento di aver perso puntualizza il capogruppo Pd - senza peccare di arroganza, sono il candidato che ha preso più preferenze negli ultimi 25 anni e questo mi carica di responsabilità per non tradire la fiducia datami. Due anni fa a livello nazionale la Lega spingeva fortissimo e c'è stata una parte di elettorato stufo che non è andato a votare e ha lasciato che vincesse Fontanini». A questo, si aggiungono le responsabilità del centrosinistra: «Credo serva un bagno di umiltà alla nostra classe dirigente che ha sempre avuto la fortuna di lavorare al minimo e guadagnare al massimo, sotto il profilo delle conquiste elettorali. I vertici, a livello territoriale e regionale, non hanno brillato come capacità di dialogo con il territorio: hanno perso il contatto con il popolo. Quando dici Non ci hanno capito, vuol dire che sei tu ad aver fallito. L'attività politica richiede sacrificio, lavoro per negoziare e portare vantaggi al territorio, anche prendendosi insulti e porte in faccia. Penso che abbiamo pagato questo. Oggi, però, vedo nell'opposizione un nucleo di persone nuove che hanno voglia di contribuire alla crescita della collettività. Senza rinnovamento, qualsiasi area politica va a svilirsi: se il Pd vuole tornare ad essere un interlocutore forte, deve tagliare qualche ramo secco. Non sono un rottamatore anagraficamente parlando, ma dal punto di vista delle energie».

IL DIALOGO

Aprire, due anni fa al ballottaggio, con Enrico Bertossi o Andrea Valcic, avrebbe portato un risultato diverso? «Non ho gestito le trattative, ma avevo consigliato di negoziare - risponde Venanzi - al netto di questo, il ragionamento è sul percorso da affrontare da qui in avanti e con chi, per andare a vedere che tipo di partita fare al 2023. È evidente che i modelli tradizionali non esistono più. In città non valgono i colori, ma le persone. Quindi serve un percorso che aggreghi persone, più che partiti». Ad esempio, anche Bertossi, con cui ci sono alcune affinità? «La provenienza è comune, dall'area moderata dice Venanzi - Su alcune battaglie ci siamo ritrovati, è una persona intelligente con cui condurre alcuni tipi di azione. Per il futuro, chi lo sa. In comune abbiamo il fatto che non ci piace come la giunta amministra la città».

IL FUTURO

I tempi sono prematuri, certo, eppure già qualche voce circola. Sarà lui il candidato sindaco del centrosinistra nel 2023? Venanzi ride. «Staremo a vedere risponde - al netto di tutto, e delle ambizioni personali legittime, credo sia importante il contesto. Non so cosa farò tra tre anni, ma il tema è costruire una rete sociale di persone che hanno voglia di dare la loro disponibilità per far riconquistare il ruolo e la competitività alla città di Udine: non è il chi, ma il cosa e come vogliamo fare».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA