L'affondo di Sambo: «Continui rinvii in commissione. Mi rivolgerò al Prefetto»

LE ACCUSEVENEZIA Se la cosiddetta questione Giusto è arrivata all'attenzione della magistratura è anche per colpa dell'inerzia degli organi comunali che non consentono di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze dei consiglieri. A sostenerlo sono i gruppi di opposizione in Consiglio comunale, che ormai dal 2015 sostengono come il termine dei 30 giorni per la risposta non sia mai osservato, ma soprattutto come la risposta non arrivi mai. Oppure, ed è il caso dell'interpellanza presentata dal consigliere del Movimento Cinquestelle...