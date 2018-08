L'afa torna subito padrona: in poche ore tutto come prima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AFA RESISTETREVISO É bastato un leggero cedimento della cupola anticiclonica per scatenare un mezzo disastro, cosa che deve far riflettere. Già mercoledì sera l'aria pesante e umida che gravava sulla Marca ha trovato uno spiraglio verso quote più elevate dando la stura a qualche temporale sparso e disorganizzato che qua è là ha consentito accumuli di alcuni millimetri. Il bis ieri pomeriggio quando un altro evento temporalesco ha spazzato la provincia da nord a sud. Stavolta è stato il vento, o meglio alcune raffiche impetuose, a...