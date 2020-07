BILANCIO SAVE

Il 90% dei dipendenti in cassa integrazione, con un traffico passeggeri che prima della pandemia da coronavirus si basava per il 60% sui flussi turistici in arrivo a Venezia. Per il Marco Polo, il primo sistema aeroportuale del nordest e terzo d'Italia, lo shock da coronavirus ha rappresentato uno spartiacque che ha obbligato il management del gruppo Save a programmare nuovi modelli di business e a chiedere una maggiore sinergia con le istituzioni locali.

In queste prime settimane di attività seguenti al lockdown gli aeromobili in arrivo e partenza da Tessera sono risultati più pieni di quanto ci si aspettasse, con un indice di riempimento che sta crescendo gradualmente, ma per avere un indice di prenotazioni nuovamente alto bisognerà aspettare il 2021. «Per noi non è un momento facile ma io cerco sempre di guardare avanti in maniera fiduciosa spiega Monica Scarpa, amministratore delegato di Save e ora non dobbiamo perdere l'opportunità che viene da una grande crisi. Credo sia arrivato il momento di cambiare lavorando in maniera strettamente integrata con il territorio per cercare di risollevarci tutti insieme da questa situazione. La ripresa del turismo e della logistica deve essere affrontato in maniera integrata e per questo abbiamo avviato dei tavoli di discussione con la Regione e l'amministrazione comunale per trovare il modo di sollevarci da questa situazione. Pensare oggi di ritornare dove e come eravamo prima sarebbe un grave errore mentre noi dobbiamo muoverci insieme per non essere superati dai nostri principali competitori sul mercato».

Le analisi di Save, illustrate ieri al Marco Polo durante il Venice Hotel Market 2020 organizzato da Ava, hanno evidenziato che quello veneziano ha avuto la capacità di recuperare più velocemente rispetto ad altri scali nazionali ed europei. «Questo è un aeroporto di cui siamo molto orgogliosi - ha sottolineato durante l'evento l'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini tutta la città è orgogliosa dell'efficienza e anche della bellezza del Marco Polo e ci piange il cuore averlo visto così vuoto in questo periodo. In questo Paese abbiamo un problema con il turismo che viene da alcuni considerato come un orpello della cultura e degli eventi e che per questo non viene gestito correttamente. Ma il turismo è il petrolio dell'Italia e garantisce milioni di lavoro tra i quali ci sono anche quelli dei sistemi aeroportuali, quindi prima di adottare misure economiche importanti il Governo dovrebbe chiamare i quattro aeroporti più importanti d'Italia, tra i quali c'è anche quello di Venezia, e accertarsi se quelle misure gli porteranno più vantaggi o più problemi».

P. Guid.

