TREVISO Annullata l'adunata di Rimini e spostata al 2021 e rinviata di due anni, al 2022, anche quella di Udine, attesissima nella Marca e in tutto il nordest. Gli alpini trevigiani prendono atto e accettano le decisioni dell'Ana, del resto già nell'aria. E dire che le prenotazioni negli alberghi di Rimini erano già state effettuate. Basterà solo cambiare l'anno, dal 2020 al 2021, e cinquemila alpini della sezione Ana di Treviso nel secondo weekend di maggio andranno a sfilare in riva all'Adriatico. La 93esima adunata delle penne nere è stata spazzata dalla pandemia coronavirus. Sofferta, ma inevitabile, la decisione comunicata sabato sera dal consiglio direttivo nazionale. In primo luogo si è pensato alla tutela della salute di tutti, un bene al di sopra di qualunque altra considerazione, anche alla luce della serie infinita di lutti che hanno colpito il nostro territorio sottolinea il comunicato dell'Ana.

LE CONSIDERAZIONI

«Sono contento che questa decisione sia stata presa all'unanimità, così come quella di rinviare l'evento di Rimini-San Marino al 2021 e di spostare al 2022 la 94esima adunata di Udine» annota Sebastiano Favero, l'ingegnere di Possagno alla presidenza dell'Ana nazionale dal 2013. Favero e il consiglio direttivo nazionale ringraziano per la comprensione le penne nere udinesi, che hanno ceduto il passo agli amici romagnoli, anche in considerazione del grande lavoro preparatorio che era, di fatto, già ultimato. Un anno sabbatico, dunque, anche se gli alpini non restano certo senza far niente. Nei giorni dell'emergenza sanitaria hanno dimostrato un forte spirito di solidarietà e offerto un importante contributo alle attività di Protezione Civile. «Non si può certo dire che non abbiamo avuto il nostro daffare, anche se quest'anno non si svolgerà l'adunata», dice il presidente Favero, che non esclude di organizzare delle iniziative, pur limitate e senza assembramenti, necessarie a tenere viva la memoria alpina. «Ho qualche speranza, penso a dei momenti legati alla storia dell'Ana. Potrei recarmi, accompagnato da pochissime persone, in tre luoghi che sono molto cari agli alpini italiani, quali il rifugio Contrin nel gruppo della Marmolada, sull'Ortigara e sull'Adamello per rendere un doveroso omaggio ai nostri caduti. Quindi, dobbiamo riunire a Milano l'assemblea nazionale con seicento delegati, slittata a fine luglio, e poi non è da escludere che si possa fare qualche manifestazione molto ridotta. Se me lo chiedono oggi è impensabile, però più avanti si vedrà».

OTTIMISMO

Rassegnazione e ottimismo, per l'adunata che verrà tra un anno, è quanto esprime Marco Piovesan, il presidente della sezione Ana di Treviso: «Eravamo già pronti all'annullamento, si tratta di una scelta attesa. Adesso aspettiamo con grande frenesia l'evento di Rimini-San Marino». In vista del raduno nella regina della riviera adriatica, gli alpini trevigiani avevano deciso di non pernottare nei tradizionali accampamenti, ma di usufruire delle comode strutture ricettive riminesi. «L'orientamento era già quello di sfruttare l'ospitalità alberghiera - dice Piovesan - Le prenotazioni erano già state effettuate, ora vanno rinviate all'anno prossimo. Tante famiglie dei nostri soci avrebbero approfittato dell'adunata per fare una vacanza a Rimini». Su circa 11mila iscritti, tra soci effettivi e aggregati, l'Ana Treviso, composta da 89 gruppi, aveva l'adesione di circa cinquemila persone da portare al 93esimo raduno. «Però, alla sfilata avrebbero partecipato solo 1300-1400 alpini della nostra sezione», precisa Marco Piovesan, uno dei più giovani presidenti sezionali d'Italia. Intanto, l'attività alpina non si ferma del tutto. Infatti, a fine giugno deve svolgersi l'assemblea sezionale a cui partecipano circa 400 delegati. «Dovevamo andare all'Itis Fermi, ma non possiamo più usare una struttura scolastica, a causa dell'emergenza sanitaria - conclude Piovesan - Stiamo cercando un teatro che ci contenga tutti, e ben distanziati».

Cristiana Sparvoli

