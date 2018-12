CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOUDINE La decisione di Palazzo D'Aronco coglie tutti di sorpresa: né la Camera di Commercio, né il Cda (dove pure l'amministrazione ha un consigliere) erano infatti a conoscenza della scelta del Comune di uscire dalla compagine dell'ente fieristico. Una scelta che in effetti, la Cciaa di Udine e Pordenone (che con oltre il 48% delle quote è socio di maggioranza di Udine e Gorizia Fiere) non ha apprezzato, per lo meno non nelle modalità in cui è stata resa pubblica: «Prendo atto dai giornali del disimpegno del Comune di Udine sulla...