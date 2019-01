L'ADDIO TREVIGNANO C'erano gli amici di sempre; c'erano i nuovi compagni del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOTREVIGNANO C'erano gli amici di sempre; c'erano i nuovi compagni del Centro di formazione professionale di Fonte; c'erano i ragazzi del Ponzano calcio, in buona parte in divisa; c'erano tante mamme e tanti papà con gli occhi lucidi e un peso sul cuore, ancora increduli di fronte a una morte improvvisa e, almeno in apparenza, incomprensibile. In una chiesa stracolma, che non è riuscita a contenere la folla, Musano ha salutato ieri Luigi Martignago, il quattordicenne morto in seguito alle complicanze di un'influenza. In una giornata...