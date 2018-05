CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOPORDENONE La tanto paventata desertificazione commerciale del centro sta diventano realtà, lasciando senza linfa vitale anche le vetrine del cuore storico.Infatti, cosa mai successa prima, lungo i due corsi nel giro di pochi mesi si sono svuotati ben 9 negozi. Un'emorragia che pare però destinata a non fermarsi, visto che a breve in corso Vittorio Emanuele potrebbe liberarsi un altro locale, con il trasloco dell'abbigliamento Dani nei più ampi spazi ora occupati da Stefanel, in corso Garibaldi.Ma non è finita. Anche i negozi Birba's...