L'ADDIOJESOLO La città saluta Luigi Furlan, un mese dopo il suo decesso. Hanno dovuto attendere poco più di una trentina di giorni i familiari del noto imprenditore, venuto a mancare all'età di 75 anni, a Dolo, dov'era stato ricoverato per le condizioni dovute al Covid-19.Loro stessi erano stati costretti in quarantena, aspettando di risultare negativi al tampone per potere fissare la data dell'ultimo saluto. La cerimonia funebre domani,...