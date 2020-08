IL CORDOGLIO

SANTA GIUSTINA «Come comunità non abbiamo parole per questa immane tragedia che ha colpito una delle nostre famiglie». Stenta a trovare le parole da dire il primo cittadino di Santa Giustina Ivan Minella. Si tratta di una tragedia troppo grande per poter dire anche solo una parola che non risulti superflua. «Non possiamo che stringerci intorno alla famiglia e stargli vicino. Sono tragedie che lasciano il segno nelle comunità. Alessio era un ragazzo pieno di vita, inserito in tanti contesti, di una famiglia molto conosciuta e rispettata a Santa Giustina. Non resta che il dolore e una preghiera per la famiglia ed il ragazzo». Ieri mattina in municipio a Santa Giustina sono arrivati anche i carabinieri ma non è scontato che il sopralluogo avesse lo scopo di raccogliere elementi utili a chiarire alcuni aspetti della vicenda. Minella farà visita questa mattina alla famiglia per esprimere vicinanza da parte dell'amministrazione ma dell'intera comunità santagiustinese. Per rispetto del dolore della famiglia l'amministrazione ha deciso di annullare lo spettacolo della rassegna Figuriamoci in programma ieri sera a Salzan.

IL LUOGO

La zona della frazione di Campo in cui è accaduto l'incidente è demaniale per cui il sindaco non entra nel merito di quelle che possono essere le cause che hanno generato il movimento dei massi; saranno le indagini da parte delle forze dell'ordine a definire come sia accaduto l'incidente e se ci siano delle responsabilità. Quello che sembra delinearsi è però che si tratti di una tragica fatalità e che nessuno potesse prevedere una cosa del genere. Un movimento naturale dei massi causato dalle numerose piene del Piave, dalle bombe d'acqua sempre più frequenti o un residuo dell'alluvione di Vaia. Difficile dirlo. Tutto lascia però pensare che non ci sia responsabilità di terzi e si sia dunque trattato di un incidente.

I FUNERALI

In queste ore, il Comune, la parrocchia e la famiglia stanno organizzando l'ultimo saluto ad Alessio. L'ufficialità ancora non c'è ma il volere della famiglia è quello che il rito funebre si tenga domenica mattina alle ore 10 nell'area verde dell'oratorio di piazza Maggiore a Santa Giustina. I presenti proseguiranno poi in maniera autonoma verso il cimitero dove il corpo del giovane Alessio verrà tumulato. Il tutto verrà fatto nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia per una celebrazione che richiamerà probabilmente tantissime persone, dagli amici ai compagni di classe di Alessio, ai tanti amici della famiglia oltre che alla comunità che vorrà stringersi in un simbolico abbraccio.ES

