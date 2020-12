L'ADDIO

CAMPONOGARA È venuto a mancare venerdì Gianni Gottardo, era conosciuto in paese perché aveva dei banchi al mercato e per tante altre cose. Aveva 67 anni ed era originario di Camponogara, era ricoverato a Dolo. A causarne il decesso il Covid-19, l'uomo non aveva altre malattie. Gianni vendeva abbigliamento femminile, ha avuto anche tre negozi. Uno a Mira, uno ad Adria e uno a Marghera. Era anche impegnato nel mondo delle associazioni di categoria, Confesercenti ed Anva, l'associazione nazionale venditori ambulanti. Nel suo impegno in queste associazioni ha contribuito a rinnovare il sistema dei mercati. Da mercati rionali si passò ad una maggiore strutturazione, così come li vediamo ora. Era impegnato anche nel direttivo del centro commerciale Mirasole dove gestiva anche dei negozi. Gianni era anche molto impegnato in parrocchia. Qui gestiva l'impianto delle tensostruttre durante le sagre per la ristorazione e lo stand gastronomico. Era anche noto grazie anche alla sua attività immobiliare a Camponogara dove aveva negozi ed appartamenti. Forte la sua passione per la barca e per la laguna veneta. «Mio padre dice il figlio, Alberto praticamente viveva in laguna tutti i weekend con giri turistici per ammirare la bellezza di quell'ambiente assieme a mia mamma». Lascia i figli, Alberto ed Elisabetta, i nipoti, Ginevra e Matilde, la moglie Daniela. Gianni non aveva alcun sintomo né malattie pregresse. Tant'è vero che recentemente si era recato a Venezia con il figlio per un giro. Il sabato è salita la febbre a 39. È stata eseguita la richiesta di tampone che dopo due giorni è stato eseguito. Non aveva problemi respiratori, ma l'ambulanza si è recata a casa a prenderlo perché il tampone era positivo. Dopo una settimana aveva il 96% di saturazione del sangue, quindi stava bene. La sua situazione era buona. Poi le sue condizioni sono peggiorate e la saturazione è scesa al 30% in poche ore. È stato intubato, ma non c'è stato nulla da fare. Da lì il decesso. «Noi, da quanto è entrato in ospedale, non lo abbiamo più visto dice Alberto tranne venerdì quando lo abbiamo potuto vedere dietro un vetro, ormai privo di vita. I medici ci chiamavano tutti i giorni per fornirci la situazione ordinaria quotidiana, dal momento che non potevamo stargli vicino. I medici sono stati disponibili ed umani; quando siamo andati a vedere mio padre ormai deceduto, un'infermiera ha fatto un abbraccio virtuale tra noi e lui, in maniera molto umana. Il Covid esiste ed è una malattia molto brutta e pericolosa». I funerali si svolgeranno venerdì prossimo, 11 dicembre, in chiesa a Camponogara.

Emanuele Compagno

