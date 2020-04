LA STORIA

TAVAGNACCO L'addio alla mamma Dea, Patrizia De Luca, l'ha dovuto dare in strada, pregando di fronte al carro funebre che la stava portando al cimitero. «Ho chiamato il sacerdote sul telefonino. Siamo stati felici che il prete sia venuto di fronte a casa nostra con le Onoranze funebri Guerra. Abbiamo pregato insieme, a distanza», racconta. Patrizia, come suo fratello Gianfranco e suo figlio Marco, 20 anni, «siamo positivi al coronavirus. L'ultimo tampone me l'hanno fatto oggi (ieri ndr) in via Colugna, ma non so ancora l'esito. Mio marito Stefano è negativo, ma lo tengono in quarantena anche lui. Ci hanno permesso di andare a fare il tampone a Udine ma nello stesso giorno non ci hanno consentito di assistere al funerale della mamma in un cimitero in mezzo al nulla a Tavagnacco. Ci sono direttive precise, mi hanno detto. Non capisco: non siamo pericolosi se andiamo in un centro sanitario, ma lo siamo per andare al camposanto chiuso. Avevo chiesto che almeno mio marito potesse andare, ma non c'è stato verso», si rammaricava al mattino Patrizia, che lavora come commessa da Arteni, mentre il fratello ha seguito le orme di papà Luciano, morto nel 2014, che faceva il falegname.

LA PREGHIERA

Si era preparata a salutare la mamma da lontano mentre il carro funebre passava non lontano da casa, per andare verso il cimitero. Poi, però, una soluzione, l'ha trovata. «Ho chiamato il sacerdote sul telefonino, mi ha detto che stava andando in cimitero. Gli ho chiesto una grazia, di non lasciare andare la mamma senza una preghiera. E sono tornati indietro passando davanti a casa nostra, ma a distanza. Così, a distanza, abbiamo pregato nella piazzola davanti a casa. Una cosa piacevole, in famiglia, come avrei voluto che fosse il funerale che non abbiamo potuto fare. Anche i vicini hanno pregato da casa loro», racconta Patrizia. E così, pur nel rispetto delle regole, il suo ultimo viaggio, Dea, non lo ha fatto proprio da sola.

L'ODISSEA

La mamma, morta a 89 anni, «aveva quattro nomi: papà la chiamava Sola, al lavoro la chiamavano Dea, all'anagrafe era Solidea De Luca, con lo stesso cognome del papà ma due ceppi diversi». Aveva fatto la magliaia per 25 anni, poi era stata dipendente da Mafat in un negozio di macchine utensili a Feletto Umberto. «L'anno scorso le avevano diagnosticato una forma di parkinsonismo, ma prendeva le pastiglie e stava bene. Aveva solo difficoltà a deambulare, ma era molto lucida. La malattia non le aveva portato via la parola e la grande testa che aveva la mia mamma. Per il suo compleanno il 10 febbraio le avevamo fatto una festicciola a sorpresa, con i nipoti, mio figlio Marco e mia nipote Maja, e tutti noi. Anche la sua badante, Sonia, le era molto affezionata per i modi gentili e la delicatezza che aveva». Poi, però, per tutta la famiglia è cominciata l'odissea da coronavirus. La prima a stare male è stata Patrizia il 16 marzo. «Non mi reggevo in piedi». E «il 26 marzo» il tampone ha sentenziato: positiva. E, come lei, «mio fratello e mio figlio». «Poi, mia mammma ha cominciato a stare male. Un po' di tossetta, diceva. Ma è peggiorata. Non riusciva a mandare giù niente. Un giorno, non riusciva più a respirare. È venuta l'ambulanza con la bombola di ossigeno. Le hanno fatto il tampone: coronavirus. Aveva una polmonite». È iniziata la routine dei contatti video. «Ci hanno dato un tablet per fare le videochiamate. Abbiamo potuto parlarle fino a due giorni prima che mancasse. Non ho dubbi che mi vogliate bene. Siete sempre qui nei miei pensieri. Qui sono coccolata, diceva». Ma un giorno «il dottore mi ha detto che la situazione cominciava ad essere critica, che le avrebbero dato la morfina. Ci ha dato la possibilità di vederla da una vetrata. Siamo stati fortunati, perché lei era sveglia e le persiane erano abbassate. Mia mamma si è messa la mano sul cuore e ci ha salutato. Vi voglio bene, ha detto. E l'infermiera mi ha riferito: Mi ha pregato di dirle che si sente tanto stanca». Poi, l'ultimo contatto a voce due giorni prima che morisse: «Mia mamma mi ha detto ciao, ciao, ciao». Poi, più nulla. Era troppo debole. «Le stiamo vicino noi, mi ha promesso la dottoressa. È morta così». Patrizia si è fatta mandare dal fiorista una foto della bara con i fiori. «Abbiamo messo quello che si è riusciti a combinare, con i magazzini chiusi. Delle rose con sfumature di bianco e una foto. È stato un modo per tener vivo il ricordo, per poterla accompagnare, seppur in modo diverso, in questo incubo».

Camilla De Mori

