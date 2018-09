CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDESTRAMENTOBELLUNO Uomini e mezzi impegnati senza sosta per 24 ore. Erano 15 gli scenari di intervento in caso di terremoto e dei crolli conseguenti. Un'altra importante occasione per testare ed affinare la professionalità dei volontari della Protezione civile è andata in scena in questo fine settimana a Pieve di Cadore con l'organizzazione del locale Gruppo Antelao, che ha sede a Tai con presidente Giuseppe Frescura.IN CAMPONell'esercitazione sono stati impegnati non solo la ventina di soci, ma anche una vera task force di soccorritori...