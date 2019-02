CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'acqua della laguna è troppo salata e rischia di uccidere flora e fauna. Per questo c'è bisogno di correre ai ripari, con iniezioni di acqua dolce. In primavera partirà dunque un mega progetto di Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con lo scopo di salvare l'habitat. Il progetto coinvolgerà la laguna nord e si chiama Life Lagoon ReFresh.La fase operativa consiste nell'immissione di acqua dolce con l'obiettivo di ripristinare la salinità dell'area, schizzata negli ultimi anni al 30 per mille. L'operazione...