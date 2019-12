L'Aci lancia una web-serie sulla prevenzione con Le Coliche

VENEZIA Una miniserie de Le Coliche per prevenire le stragi del sabato sera.

«Il nostro obiettivo, da sempre, è promuovere

la consapevolezza - spiega il presidente del club di Venezia, Giorgio Capuis - che guidare significa conoscere, imparare, rispettare regole che sono per la sicurezza di tutti. Purtroppo le cattive abitudini al volante sono all'origine indiretta di tanti, troppi incidenti.

Ecco perché serve un impegno costante e duraturo nel tempo per diffondere una cultura della guida

consapevole».

Motivo per cui l'Aci ha deciso di affidarsi alla coppia di famosi youtuber, i fratelli de Le coliche, per lanciare una corposa campagna web, sui social e sulle grandi

testate online.

Una mini-serie di 8 video rivolta in modo particolare ai giovani.

Con l'ausilio della scuola di guida sicura di Vallelunga, l'automobile club parla della guida che è il

primo passo della sicurezza stradale, per ridurre sempre più l'incidentalità.

«Guidare bene, conoscere

le reazioni dell'auto e le nostre aggiunge Capuis - non è un vezzo ma la pre-condizione per viaggiare

responsabilmente e in serenità. Dobbiamo far leva sulla coscienza di tutti gli automobilisti.Oggi ancor di più per far nostro, come istituzioni, l'appello che arriva dalle famiglie che

piangono le vittime degli ultimi incidenti e chiedono che quanto loro accaduto non debba più ripetersi».

