L'ACCUSAVENEZIA Il suo regno per un impianto. A biogas, nella frazione Stretti di Eraclea. Si erano accordati così Luciano Donadio, il boss dell'avamposto dei Casalesi ad Eraclea, e Mirco Mestre, sindaco della cittadina del litorale. Uno, Donadio, avrebbe promesso un appoggio esterno per le elezioni e l'altro, Mirco Mestre, una volta eletto avrebbe «rilasciato una procedura semplificata» per la realizzazione dell'impianto permettendo a Donadio&Co. di eludere ogni tipo di controllo. «Adesso vediamo un attimo, se la cosa...eh...te la...