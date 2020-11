L'ACCUSA

VENEZIA Il licenziamento della dipendente Avm che da quattro anni era responsabile della contabilità clienti e ricavi, con la responsabilità di curare la gestione e il coordinamento delle attività di rendicontazione, contabilizzazione e controllo degli incassi le è stato comunicato un paio di settimane fa.

«Dopo 32 anni di servizio senza alcuna macchia» puntualizza lei, lasciando parlare il suo avvocato, nella delicatezza della situazione in cui si trova ed emotivamente molto provata.

«Il provvedimento di licenziamento è stato impugnato subito - sostiene il suo legale, Leonello Azzarini - alla mia cliente è stata contestata un'omissione di controllo. Può aver commesso degli errori, certo, ma si è trattato di una misura molto dura e sicuramente frettolosa, l'impressione è che improvvisamente fosse diventata una persona scomoda, da togliere di mezzo al più presto».

Secondo l'avvocato, infatti, l'ammanco relativo ai flussi dell'edicola sarebbe maturato nel tempo in una stagione particolare, connotata da un'improvvisa crisi del turismo, con un lockdown durato mesi, quindi sarebbe da inquadrare in un contesto del tutto anomalo, non paragonabile a quello degli anni precedenti.

«I versamenti dell'edicola non sono stati puntuali, qualcuno è saltato, bisogna tener conto però anche della fiducia che veniva riposta nel gestore, considerato assolutamente solvibile perché aveva anche altre attività. Invece l'azienda come prima cosa ha chiuso al concessionario il rubinetto dei biglietti, bloccando anche gli introiti successivi e la possibilità di continuare a produrre reddito. Non dimentichiamo che si tratta di una somma di circa mezzo milione che non è irrimediabilmente persa. Anzi, mi pare che il debitore avesse proposto un piano di rientro. Non mi risulta nè che sia fallito, nè scappato all'estero. Quindi non si capisce come mai si sia deciso di eliminare una persona che aveva anche segnalato che c'era qualcosa che non andava ai superiori. Evidentemente le responsabilità non sono solo sue».

Insomma, secondo il legale ci potevano essere altre misure sanzionatorie nei confronti della dipendente addetta al controllo della contabilità e nella sua posizione avrebbe potuto aiutare a far luce sulla vicenda in tutti i suoi aspetti.

«Teniamo presente che un conto è parlare di omesso controllo, un conto di appropriazione indebita - conclude il legale - e la mia assistita, di questo ne sono assolutamente certo, non si è messa un solo euro in tasca di quelli che vengono contestati come ammanco».

