L'ACCUSAVENEZIA Il critico d'arte Philippe Daverio va giù duro contro la decisione di porre fine alla esposizione Support, la monumentale installazione di Lorenzo Quinn che sostiene i lati dell'hotel Ca' Sagredo alla Ca' d'Oro. «Le Mani devono essere tolte dallo storico palazzo per ordine della Soprintendenza afferma Daverio -. Viene da chiedersi chi è la Soprintendenza? Chi è che in Italia decide i destini del Paese? In teoria le decisioni dovrebbero essere della politica, cioè dai rappresentanti eletti dai cittadini, la Soprintendenza...