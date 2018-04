CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'accusa, per una maestra, è delle più pesanti: maltrattamento nei confronti dei propri alunni. Con questa ipotesi di reato, ieri in tribunale, è stata chiamata in causa Maria Francesca Lattarico (ma anche il Ministero dell'istruzione per la responsabilità civile). I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra settembre 2015 e gennaio 2016 quando la 44enne era insegnante alla scuola dell'infanzia Adelaide Cairoli in centro a Belluno. A raccontare la propria versione in aula si sono susseguiti vari genitori, due maestre colleghe...