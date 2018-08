L'accusa di Cancian (Usb): «Situazione peggiorata negli ultimi cinque anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIAVENEZIA La situazione della sicurezza della navigazione, per chi è alla guida di un messo Actv, non solo non è cambiata, ma è cambiate in peggio. «A proposito del 13 agosto del 2013 dove, giustamente, si scrive che niente è cambiato, noi diciamo invece che molto è cambiato, ma in peggio». Parole del segretario dell'Usb Trasporti, Alberto Cancian, che si inserisce nella discussione aperta dal quinto anniversario della morte del turista tedesco in Canal Grande, con un'analisi spietata sulla stato della navigazione.«Le...