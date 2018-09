L'ACCUSA CONA «Chiudete questa base, c...»: Alberto Panfilio emulo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCUSACONA «Chiudete questa base, c...»: Alberto Panfilio emulo di De Falco. Ad un certo punto il sindaco di Cona non ce l'ha più fatta a trattenersi e l'esclamazione gli è uscita spontanea, come naturale conseguenza di quello che aveva detto fino a quel momento. La notizia dell'incendio a uno dei tendoni del campo profughi di Conetta lo aveva raggiunto a Padova e lui si era subito precipitato in loco per capire cosa stesse succedendo. Davanti ai cancelli della base è rimasto bloccato, insieme a giornalisti e fotografi, tutti tenuti...