L'ACCUSA

BELLUNO «Comuni bellunesi ormai al collasso: cinquecento dipendenti in meno in dieci anni»: è un bilancio da pollice verso quello che stila Gianluigi Della Giacoma, segretario Funzione pubblica Cgil Belluno, esaminando i dati del conto economico della Ragioneria dello Stato. «Un vero e proprio disastro - aggiunge - per gli enti chiamati a fornire servizi. Tutto ciò con le inevitabili conseguenze negative in caduta libera sui cittadini. Servono assunzioni immediate».

LA PREOCCUPAZIONE

L'analisi di Della Giacoma fa emergere il fatto che molti Comuni bellunesi mantengono un rapporto popolazione/dipendenti inferiore rispetto a quanto previsto per gli enti in dissesto. «L'analisi dei dati del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato - spiega il segretario provinciale Fp Cgil - dimostra che serve un piano straordinario di assunzioni per colmare il divario accumulato negli ultimi anni, con un rapporto negativo tra assunti e cessati dal 2010 al 2017 di complessivamente -506 dipendenti nella provincia di Belluno, solo nell'ultimo triennio di riferimento il saldo è -321 posti di lavoro». «I dati confermano l'allarme che il sindacato ha lanciato ormai da tempo - sottolinea Della Giacoma - dal 2010, anno in cui le pubbliche amministrazioni sono tenute al pareggio di bilancio come stabilito dalla costituzione, Stato e Regioni hanno pensato di fare cassa attraverso la compressione generalizzata della spesa pubblica, bloccando le assunzioni del personale e lasciando sguarniti i posti vacanti determinati dai pensionamenti, bloccando i contratti e riducendo le retribuzioni».

LE PROMESSE

«Mentre la politica si è riempita la bocca della necessità di potenziare attività e servizi dei nostri Comuni, nel nome della vicinanza di questi enti al cittadino e del federalismo, nessun legislatore ha mai concretamente agito in tal senso - evidenzia il segretario - Dal 2007, anno in cui la crisi economica ha avuto inizio e il potenziamento dei servizi dei Comuni, che sono il primo luogo dove si rivolge il cittadino in difficoltà, è diventato uno slogan per tutta la politica che in concreto nulla ha fatto. E negli anni successivi il crollo è stato disastroso, i dipendenti sono calati e i servizi che garantivano sono stati svuotati delle loro funzioni e potenzialità e le incombenze fatte gravare sui pochi rimasti a tenere il fortino. I vari ministri in questi anni hanno invece fatto a gara nell'introdurre meccanismi penalizzanti nei confronti dei lavoratori pubblici, additati come fannulloni durante le campagne elettorali. Tutto fumo negli occhi. Serve un cambio di rotta».

Raffaella Gabrieli

