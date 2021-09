Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCORDOVENEZIA La nave Europa 2 è ormeggiata a Fusina, perché le società che gestiscono il Terminal delle autostrade del mare (Ro-Port Mos) e il terminal crociere della Marittima (VTP) si sono messi d'accordo per consentire a un certo numero di aziende e operatori portuali di poter tornare a lavorare. Il ritorno delle crociere in laguna, dopo un lungo periodo di emergenza Covid, non sta portando a un incremento, ma a un salvataggio...