Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCORDOVENEZIA Duecento persone in lista d'attesa per fare il vaccino in farmacia, perché le dosi sono ancora poche. Luigi Pizzini, titolare di tre farmacie a Marghera, dall'8 luglio, grazie a un accordo nazionale con le regioni, e nel territorio coordinato dalle Ulss ospedaliere, ha aperto un centro vaccini anticovid accanto alla Farmacia all'Autostrada, all'inizio di via Trieste, nei locali che un tempo ospitavano uno dei punti fucsia...