L'accordo tra la Lega e il sindaco Brugnaro per le elezioni comunali di maggio sembra in dirittura l'arrivo. Ieri a San Marco è arrivato il segretario federale Matteo Salvini il quale, pur nell'incertezza su un'alleanza che è in larga parte ancora da definire, ha manifestato apprezzamento nell'operato del sindaco uscente. Salvini non si è voluto esprimere apertamente a favore di un sostegno a Brugnaro, ma ha sottolineato: «Ognuno farà le sue scelte. Venezia è una città bella, pulita, mi pare ben amministrata». A conferma le parole del coordinatore provinciale della Lega, Andrea Tomaello: «C'è una trattativa, stiamo ragionando con profitto, vediamo». Intanto la direzione del Pd, riunita in modo permanente, pare convergere con il resto del centrosinistra sul nome di Gabriella Chiellino. Cinquant'anni, presidente eAmbiente srl, che ha fondato nel 2001 come società di ingegneria e consulenze ambientali con sede al Vega, prima donna in Italia a laurearsi in Scienze ambientali, presidente o componente di Consigli di amministrazione importanti, al Porto e addirittura all'Acea, la municipalizzata romana dell'acqua, insegna in varie università. Oggi la riunione decisiva.

