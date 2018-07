CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDO BERLINO - «È successo sul serio o era solo un incubo»? La domanda nient'affatto retorica viene da un dirigente Csu racconta bene l'entità della guerra fratricida fra Csu e Cdu sulla migrazione. Che si è conclusa, almeno per il momento, con un accordo visto che Horst Seehofer ha dichiarato ieri in tarda serata di voler restare ministro dell'interno del governo Merkel. «Abbiamo trovato un buon compromesso» sui migranti» ha detto la cancelliera. Secondo indiscrezioni l'accordp sarebbe sull'istituzione di centri per richiedenti...