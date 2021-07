Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCELERAZIONEPORDENONE Una nuova boccata d'ossigeno, un altro pezzetto di libertà dopo un anno e mezzo di restrizioni. Stanno per cadere, in zona bianca, le principali restrizioni che riguardano la capienza massima fissata in occasione di eventi (siano essi sportivi o culturali) che si svolgono all'aperto o al chiuso. Ci sta lavorando il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, in un filo diretto con il ministro della Salute, Roberto...