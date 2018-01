CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ABILITATAVENEZIA Quest'anno ha perso l'immissione in ruolo perché in graduatoria è stata scavalcata da nove maestre, con il diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002, che avevano presentato ricorso affinché venisse riconosciuto il valore abilitante al loro titolo di studio. A raccontare come ci si sente ad aver perso il posto fisso ad un passo dal traguardo è Mariangela Costantini, 39enne veneziana, sposata e un posto come precaria nella scuola per l'infanzia di Jesolo.Lei che titolo di studio ha?«Non trovo giusto quanto...