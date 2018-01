L'ABC dell'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Antiterrorismo - Non cambieremo le nostre abitudini, si proclamava. Ci siamo in parte riusciti, ma barriere e jersey in cemento, da piazzale Roma alle feste di piazza, sono diventati l'emblema di una nuova stagione, il prezzo da pagare - visibile anche all'uomo della strada - per garantire la sicurezza. O, almeno, per evitare il rimorso di non averci provato. In questo 2018 vedremo sorgere altre isole blindate nelle nostre città e nei nostri paesi, nelle aree di aggregazione più frequentate, a cominciare dalle sedi dei mercati...