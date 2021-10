Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'abbraccio e le lacrime di gioia. Più che un passaggio di consegne, un passaggio di testimone. Rosario Rizzuto ha messo nelle mani di Daniela Mapelli il Bo. Sarà lei a guidare l'università per i prossimi sei anni. La prima rettrice in 800 anni. Quella di ieri è stata una cerimonia all'insegna della commozione e Mapelli ha messo subito in chiaro quali sono le tre sfide che ha intenzione di superare nei prossimi sei anni. Parte dalla...