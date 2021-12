Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Italia intera (e non solo) si è stretta a Lorezago di Cadore. Il sindaco Marco D'Ambros ha ricevuto una pioggia di messaggi con testimonianze di vicinanza da politici, persone comuni, turisti che amano e conoscono il paesino e anche Fiorello Mainardi, il fratello della vittima, impegnato da sempre nello sport e impianti sportivi. «Tutto questo clamore avrei preferito fosse per la venuta del papa», dice il primo cittadino del comune per...