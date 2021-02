SI APRE IL CANCELLETTO

BELLUNO Ai Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 oggi si assegnano le prime tre medaglie, di 39 complessive: andranno al collo delle atlete polivalenti, le donne capaci di reggere la velocità del supergigante, ma anche di esprimere l'agilità fra i pali stretti dello slalom. Dopo le belle frasi sentite nella cerimonia di apertura, da oggi la parola passa agli atleti, ma soprattutto ai loro skimen. I tecnici dovranno mettere mano a tutte le loro alchimie per riuscire a trovare le combinazioni giuste, con la neve che continua a cadere in pista. Avranno un grande lavoro gli uomini di Fondazione Cortina 2021, per riportare i tracciati alle condizioni ottimali dei giorni scorsi: dovranno combattere contro la neve, la pioggia e il caldo, che hanno sferzato ieri le Dolomiti e che continueranno a farlo, con una pausa domani, ma con una preoccupante ripresa mercoledì. Poi dovrebbe arrivare l'ondata di freddo di Burian, a indurire la pista per le prove delle due discese libere, le gare forse più spettacolari dei Mondiali, con le donne in pista sabato 13 e gli uomini domenica 14 febbraio. Ci saranno dunque difficoltà nella disputa della supercombinata femminile di oggi, che ha già subito una modifica al programma. Chi prepara la pista Olympia ha chiesto più tempo, per togliere la neve caduta, così ci sarà un'inversione: stamane ci sarà lo slalom, alle 11, mentre il supergigante amato dalle velociste, sarà alle 14.30. Si saprà dunque nel pomeriggio a chi andranno l'oro, l'argento, il bronzo della Fis.

LA CERIMONIA E LO SPORT

Il presidente Gianfranco Kasper non ha raggiunto Cortina, per la cerimonia di apertura dei Mondiali; in suo nome ha parlato Flavio Roda, presidente della Fisi italiana, che ha dichiarato aperte le competizioni. Ieri è stata una giornata densa di incontri, malgrado tutte le limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19. Così la conferenza stampa di due delle attese protagoniste delle gare, le italiane Marta Bassino e Federica Brignone, si è svolta a distanza, in videoconferenza. Sarà una costante di queste giornate, sin da oggi, quando le tre atlete del podio, la vincitrice e le sue due ancelle, parleranno ai giornalisti da remoto: loro sul podio, isolate, nella neve di Rumerlo, con le interviste trasmesse a qualche centinaio di metri, nella grande tensostruttura del centro stampa, con i giornalisti distanziati e isolati l'uno dall'altro da barriere trasparenti. Addio al cameratesco ed euforico ammucchiarsi degli anni passati, fra cronisti sportivi di tutto il mondo.

NUOVO SPORT

Eppure, malgrado tutto, i Mondiali ci sono, come ha sottolineato il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina nella cerimonia di apertura: «Si scrive una nuova pagina nella storia di Cortina, che ha addosso l'attenzione del mondo. I Giochi Olimpici del 1956 rappresentavano il sogno dell'Italia della ricostruzione, dopo il conflitto bellico; i Mondiali 2021 sono la storia dell'Italia della ripartenza, il primo evento sportivo mondiale in questa era pandemica. I Mondiali di sci sono dunque realtà. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la capacità di fare sistema e un grande lavoro di squadra. Di questo ringrazio innanzi tutto il mio paese, la mia comunità. Cortina può trasmettere al mondo intero i valori più alti dello sport e della vita. Ecco la rinascita. Non poteva esserci scenario più bello di questo, per ripartire. Cortina 2021 vuole essere simbolo dell'Italia che ce la fa. Simbolo dell'Italia che vince».

«FARE SQUADRA»

Alessandro Benetton presidente di Fondazione Cortina 2021 propone una riflessione: «Sono arrivati i Mondiali 2021 ma non sono finite, per noi, le sfide. Siamo anche noi al cancelletto di partenza, siamo galvanizzati, l'adrenalina è a mille, ma è chiaro che il tempo la prenderemo alla fine. Lo dico da imprenditore. Tutti abbiamo lavorato nella stessa direzione, per lo stesso obiettivo: fare un grande Mondiale, ma soprattutto di rimanere fedeli al principio che si fosse una sostenibilità ambientale, sociale ed economica». Con tutte le difficoltà, anche degli ultimi momenti, con il meteo avverso: «Non volevamo farci mancare niente, il tempo non ci vuole accontentare, nei primi giorni di gare, ma dimostreremo ancora flessibilità. Ci riusciremo in qualche maniera. Da questo punto di vista la tradizione di Cortina è forte e profonda: sono sicuro che la squadra è più che all'altezza. Se c'è qualcuno che ce la può fare, sono sicuramente i nostri ragazzi».

Marco Dibona

