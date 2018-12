Kukoc, Vinny, il Mago: quanti trevigiani nella storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIATREVISO Nel draft NBA del 2002, il sistema con cui i pro del basket Usa si spartiscono i migliori talenti dell'annata, ben due giocatori scelti nelle prime quindici posizioni provenivano da Treviso: Nikoloz Tskitishvili, al numero 5, e Bostjan Nachbar, proprio al 15. Certo, quella fu un'edizione assai internazionale (il primo a essere chiamato fu il cinese Yao Ming, scusate se è poco), ma il risultato avrebbe inorgoglito la gran maggioranza dei college americani. Un esempio, tra i tanti, per ricordare come, in quegli anni, la Treviso...