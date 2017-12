Kristian Ghedian critico: «È mancata l'organizzazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTACORTINA «Ho montato anch'io le catene a due auto che non riuscivano a proseguire, nella neve, al buio, in quella giornata di caos sulle strade di Cortina: i proprietari le avevano a bordo, ma non erano in grado di arrangiarsi, così ho deciso di aiutarli. Credo che l'80% degli automobilisti che salgono in montagna non sappia cosa fare delle catene». Kristian Ghedina di neve se ne intende. Nella sua carriera di sciatore, vent'anni di Coppa del mondo, Olimpiadi e Mondiali, ha percorso strade innevate sulle montagne di tutto il...