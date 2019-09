Kostruttiva: «In questo momento preoccupa il vuoto istituzionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NUOVO CORSOVENEZIA «Quello che ci preoccupa di più, in questo momento, è questo vuoto istituzionale. Non entro nel merito delle scelte, ma mancano proprio gli interlocutori: manca il commissario straordinario che pure era previsto da una legge dello Stato e manca il Provveditore alle Opere pubbliche, che è andato in pensione».Questa la posizione di Devis Rizzo, giovane presidente di Kostruttiva, il Consorzio rinato dalle ceneri del Coveco, formato oggi da un'ottantina di imprese per un totale di circa 400 dipendenti e che sostituisce...