LOCALI E RISTORAZIONE

MESTRE «Prenotiamo da Kofler stasera?», peccato che Kofler non esista più. Ma niente paura: se avete deciso di cenare in una delle otto insegne venete della catena, fra ristoranti e birrerie (tre nel Padovano, due fra Venezia e Mestre, una a Vicenza, Verona e Teviso) nessun problema, ma sappiate che ormai il marchio veneto della ristorazione è solo un ricordo visto che già tre anni fa venne aggregato in una nuova società, la Hi Food, che ne aveva rilevato tutte le quote e poi creato il marchio Ten. Di proprietà dell'imprenditore milanese Stefano Chisoli, presidente dello Spezia (serie B), Hi Food è controllata dalla multinazionale Intels Nigeria che si occupa della logistica integrata per le compagnie petrolifere e alla quale fa riferimento anche Rivers Docks che ha da poco rilevato l'interporto di Venezia e il Terminal intermodale di Marghera.

Ma torniamo ai ristoranti e alla notizia che farà venire l'acquolina in bocca a tanti: da domani a domenica 28 si potrà infatti cenare e pranzare in una delle insegne Ten (a Mestre in via Ospedale, a Venezia al Ponte del Teatro, cinema Rossini) senza spendere una lira, una strategia (unica nel suo genere) grazie alla quale il gruppo conta non solo di invogliare i clienti a tornare al ristorante dopo il lockdown («la ripartenza è stata decisamente sotto tono e una prima campagna promozionale su giornali e social non ha prodotto grandi risultati») con un'offerta decisamente imbattibile, ma anche di conquistarne di nuovi.

Quello che bisogna fare è semplicemente registrarsi sul sito tenrestaurants.com per ottenere la Tencard e poi prenotare dove si preferisce, da soli o in compagnia. La prima cena (o pranzo) è completamente gratuita (bibite comprese), dalla seconda in avanti, ovviamente, si ricomincerà a pagare. Chi immaginasse che il trucco sia nascosto in un menu creato ad hoc e limitato, dovrà ricredersi perchè si potrà scegliere liberamente da una carta che è esattamente la stessa di prima del lockdown.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA