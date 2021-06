Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TECNICO(p.sp.) Troppo grande la delusione per Andrea Mandorlini che a fine gara ha preferito rimanere in silenzio non commentando come di consueto a caldo una sconfitta ai rigori che brucia incredibilmente. In occasione dell'ultimo penalty alessandrino, dopo l'errore di Gasbarro, il tecnico si è inginocchiato per poi andare a sbollire la delusione come il resto della squadra all'interno dello spogliatoio.PROMESSE IN FUMOTanta la tensione...