Il sequestro dei test sierologici effettuati nei giorni scorsi alla Sbe Varvit di Monfalcone e Tolmezzo, società della famiglia Vescovini che conta 600 dipendenti, finisce in parlamento. A presentare una interrogazione urgente al premier Conte e ai ministri Speranza e Patuanelli, il deputato friulano Renzo Tondo. «L'eccessiva burocrazia scrive Tondo - rallenta in maniera crescente e spesso incoerente la buona volontà degli imprenditori del nostro paese. A maggior ragione questo peso burocratico diventa insopportabile nel momento in cui si parla di fase due ovvero di una ripartenza delle attività produttive. Va sottolineato, fra l'altro, che la Sbe aveva predisposto e commissionato l'effettuazione dei test a proprie spese. Pare evidente che il blocco di cui sopra diventa uno sgradevole elemento di scoraggiamento per l'attività delle imprese e inoltre danneggia i lavoratori». Tondo quindi chiede al governo se considera ragionevole effettuare una gara a livello nazionale per individuare un unico fornitore con tutte le possibili complicazioni del caso. La Sbe, rileva, infatti ha effettuato nei giorni scorsi test sierologici sui propri dipendenti al fine di riscontrare eventuali positività, i test sono stati commissionati ad una struttura privata autorizzata che ha effettuato correttamente le analisi ma dopo tre giorni l'autorità competente attraverso i carabinieri del Nas, ha predisposto il sequestro dei test mettendo di fatto l'azienda nella impossibilità di proseguire nella verifica.

