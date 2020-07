L'IDEA

CONEGLIANO Una chiave speciale, non per aprire serrature, ma per evitare il contatto della pelle con oggetti che potrebbero essere contaminati dal Covid (o altro). È l'ultima ingegnosa invenzione messa a punto dalla Keyline di Conegliano, storica azienda produttrice di chiavi e macchine duplicatrici destinate a tutto il mondo. L'accessorio, chiamato Clear touch, è stato presentato in anteprima, ieri mattina, al presidente della Regione Luca Zaia il quale ha commentato Creatività tutta veneta!. «Quest'anno avremmo dovuto celebrare con una serie di eventi il nostro 250esimo anniversario spiegano Massimo Bianchi e Mariacristina Gribaudi, marito e moglie che si alternano al comando dell'azienda Visto che non è stato possibile a causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo pensato che il miglior modo per confermare la nostra tradizione di artigiani innovatori fosse quello di realizzare un accessorio che potesse consentire di aprire porte, portoncini, ma anche per premere pulsanti, tasti, campanelli evitando il contatto diretto».

COMPATTO

Clear Touch ha le stesse dimensioni di una carta di credito per essere facilmente riposto nel portafoglio dopo l'uso. Il centro ricerca e sviluppo dell'azienda di Conegliano lo ha studiato interpretando una necessità che molte persone avvertono, ovvero quella di non mettere le mani su superfici potenzialmente contaminate. L'ottone è stato scelto sulla base di recenti ricerche scientifiche che hanno dimostrato come questo materiale sia in grado di inattivare o eliminare batteri, microbi, muffe, funghi e virus.

INNOVAZIONE

Le proprietà antibatteriche del rame sono confermate anche su tutte le sue leghe: più alto è il contenuto di rame, tanto più la lega agisce velocemente. Quando un virus o un batterio entra in contatto con il materiale, l'agente patogeno viene inondato di ioni di rame, i quali penetrano nel batterio o nel virus distruggendolo, senza permettere alcuna possibilità di mutazione o di evoluzione, perché tutti i geni vengono distrutti. «Per noi l'innovazione in azienda è strategica ha affermato Gribaudi ad un patto però, che non si pensi che bastano le tecnologie per fare innovazione. La quarta rivoluzione industriale, o industria 4.0, necessita di imprenditori visionari che sappiano identificare i bisogni inespressi del mercato, stimolare la circolazione delle informazioni, puntare su quello che di fatto è il vero e unico motore dell'innovazione: il capitale umano». Quel capitale umano su cui l'azienda di Conegliano crede e investe facendo della fabbrica non soltanto il posto di lavoro, ma un patrimonio di tutti, un luogo della cultura e del welfare famigliare. I titolari di Keyline hanno annunciato a Zaia di voler far omaggio di una copia del Clear Touch a tutti i sindaci dei 563 comuni del Veneto come segno di riconoscenza per il grande lavoro che hanno svolto nella gestione dell'emergenza Coronavirus.

Elisa Giraud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA