Katiuscia: «Mi voleva uccidere, spero che vada in galera»

L'INTERVISTACASIER «Mi diceva che ero la sua vita. La cosa più bella. Che non poteva e non voleva stare senza di me. Siamo stati assieme un anno e otto mesi. È stato lui a lasciarmi lo scorso agosto. Ma dopo un mese è tornato a scrivermi dicendomi che voleva tornare con me. Io gli ho detto che per me quello che c'era stato era morto e sepolto. Lui, però, non lo accettava. Mi controllava. Era ossessionato. Ma mai avrei pensato che potesse arrivare a tanto. Ora spero che finisca in galera e che ci rimanga per un bel po'». A parlare è la...