Juncker chiama Conte: allibito dai continui attacchi di Salvini

IL CASO ROMA Salvini. Il cognome del vicepremier italiano rimbalza sulla bocca del presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker fino a Strasburgo. «Sono del tutto allibito dai continui attacchi di almeno uno dei due vicepremier italiani e dalla retorica» politica di «parte della coalizione del governo», ha detto Juncker in una telefonata al premier Giuseppe Conte. E contro Salvini, Juncker, ha sparato a zero anche ieri davanti alla stampa internazionale. «Salvini ha affermato che in campagna elettorale ogni volta che apro bocca,...