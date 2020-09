CALCIO

VENEZIA Test sierologici tutti negativi per i nove giocatori della Julia Sagittaria in isolamento fiduciario da martedì, dopo che sabato sera avevano partecipato ad una festa di compleanno, dove era presente anche un loro compagno risultato successivamente positivo asintomatico ad un tampone al quale era stato sottoposto in modo casuale dall'azienda dove lavora. Considerato che anche i colleghi d'ufficio e gli stessi famigliari del giocatore trovato positivo, con i quali lo stesso ha avuto i maggiori contatti nell'ultimo periodo, sono risultati negativi, tutto lascia presupporre che l'intera vicenda, trascorsi i giorni di quarantena, possa venire archiviata quanto prima senza alcun strascico ulteriore con l'immediato reintegro in squadra di tutti i giocatori loro malgrado coinvolti. Un caso, questo di Concordia, va ricordato che risulta completamente estraneo al campo ed allo spogliatoio della Julia Sagittaria, dato che per motivi di lavoro, il giocatore coinvolto (attualmente opera nel Bellunese) non ha ancora incominciato la preparazione con il resto del gruppo. Non a caso, gli altri componenti della squadra che sono rimasti estranei alla festa in questione stanno regolarmente continuando gli allenamenti. Ovviamente nel pieno rispetto del protocollo anti-contagio, che in riva al Lemene viene applicato in ogni suo dettaglio.

Andrea Ruzza

