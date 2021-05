Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I vaccini a Villa Manin sono andati a ruba. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha infatti comunicato che sono esauriti i duemila posti per l'immunizzazione prevista per sabato e domenica all'interno del sito storico di Passariano. Per questo sono stati aggiunti altri 240 spazi, prenotabili da subito. «Continua la nostra corsa al vaccino - ha detto - e il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza la maggior parte...