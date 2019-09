John Ruskin, il paladino della salvaguardia di Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Questo è il paradiso delle città, scrisse John Ruskin sul suo diario il 6 maggio 1841, nell'arrivare a Venezia, aggiungendo un grazie a Dio sono qui. Aveva ventuno anni ed era già stato una prima volta in laguna sei anni prima. Come allora, era accompagnato dai suoi genitori e in particolare dalla madre, Margaret Cox, che in precedenza aveva pensato bene di seguirlo anche a Oxford durante i tre anni di studi al Christ Church College. Per il giovane inglese Venezia rappresentò la libertà: ci tornò per il suo primo viaggio da solo nel 1845...