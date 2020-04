I FURBETTI

TREVISO La settimana scorsa le attività di controllo della Polizia locale di Treviso avevano portato a elevare soltanto un paio di sanzioni. Sembrava che i cittadini avessero compreso che violare le disposizioni governative sull'allontanarsi dalla propria abitazione senza un valido motivo significa dover pagare, se scoperti, centinaia se non migliaia di euro. E invece, nel giro di appena quattro giorni, sono state 13 le sanzioni comminate. Le ultime giovedì sera nel parco dello Storga, dove sono state scoperte otto persone intente a correre o a passeggiare. Ben oltre dunque i 200 metri dalle rispettive abitazioni concessi dall'ordinanza della Regione. Ma soprattutto senza un valido motivo se non quello di voler stare all'aperto. A sorprenderle sono stati gli agenti in mountain bike, impegnati come le altre pattuglie nei controlli a tappeto per punire che non rispetta le disposizioni per combattere la diffusione del contagio da coronavirus, al momento valide fino al 13 aprile. A ognuno di loro è stata comminata una multa di 400 euro, il minimo previsto dal nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri.

L'EPISODIO

Runner e passeggiatori, convinti di passare inosservati all'interno del parco dello Storga, non si sono nascosti dietro improbabili giustificazioni e hanno accettato la sanzione, essendo staticolti in flagranza mentre facevano attività fisica o motoria lontano da casa. Ma le segnalazioni di persone in giro per la città dicono che la tendenza a non uscire stia pian piano cambiando. «In questi ultimi quattro giorni abbiamo registrato a Treviso un aumento dei movimenti non giustificati - afferma il comandante della Polizia locale, Andrea Gallo - È un segnale preoccupante, tant'è che sono stati potenziati i controlli anche in borghese. Inoltre abbiamo dato incarico ad alcune pattuglie della Protezione civile di circolare in città segnalando alla centrale operativa del comando eventuali situazioni irregolari».

IL MESSAGGIO

L'invito pertanto è sempre lo stesso, per evitare di essere multati: rimanere a casa perché sono consentite soltanto le uscite motivate da comprovate necessità. Che devono comunque rimanere un'eccezione. Anche sul piano delle autocertificazioni i controlli sono serrati: «Non deve passare il messaggio che basta un'autocertificazione per uscire di casa - continua Gallo - Alcune autodichiarazioni che abbiamo raccolto risultano essere poco credibili e con tutta probabilità scatteranno alcune denunce per false attestazioni». Il messaggio è chiaro: qualora il numero di violazioni non dovesse diminuire saranno messe in campo tutte le dotazioni tecnologiche, in particolare la videosorveglianza e i lettori targhe, per intercettare i veicoli che compiono più di uno spostamento al giorno. E per questi conducenti potranno anche scattare accertamenti d'ufficio.

IN TRASFERTA

Tra le diverse violazioni riscontrate negli ultimi giorni c'è anche quella commessa da un 58enne residente a Vittorio Veneto. L'uomo aveva caricato in auto il suo kayak e si era diretto a Polcenigo, in provincia di Pordenone, per effettuare un'escursione sulle acque del Gorgazzo verso il Livenza. Mentre si stava apprestando a iniziare a pagaiare, con tanto di abiti tecnici addosso, è stato sorpreso dai carabinieri di Sacile. Pensavano abitasse poco distante ma, una volta chieste le generalità, hanno scoperto che aveva percorso almeno una ventina di chilometri con il kayak caricato sul tetto dell'utilitaria per arrivare a Polcenigo. Così è scattata la multa per un importo di 533 euro. Fermati dai vigili nei giorni scorsi anche dei moglianesi sorpresi nel campo da tennis. La racchetta più forte del virus, ma non è bastato.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA