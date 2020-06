LA POLEMICA

JESOLO Un simbolo della spiaggia e uno dei punti preferiti per gli amanti della tintarella. Ma da quest'anno inaccessibili. Si tratta dei pontili della spiaggia di Jesolo, i caratteristici pennelli a mare, da anni frequentati da chi ama prendere il sole lontano da lettini e ombrelloni, in particolare dai più giovani. Per far rispettare il distanziamento fisico e ridurre la possibilità di contagi, il sindaco Valerio Zoggia nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza che ne vieta l'accesso. Per questo da martedì scorso gli operai della Jesolo Patrimonio hanno iniziato gli interventi di chiusura dei pontili, sbarrando gli accessi con catene e pali di legno ricavati dai tronchi dell'Altopiano di Asiago danneggianti durante la tempesta Vaia. Una scelta che sta facendo discutere, soprattutto tra i residenti, tra i maggiori frequentatori dei pontili e che ora per accedere alla spiaggia dovranno invece prenotare l'accesso attraverso l'App J.Beach.

LE CRITICHE

Particolarmente critico l'ex consigliere comunale Claudio Vianello: «E' impensabile attacca che l'accesso ai pontili sia vietato con tanto di divieti e catene. Si tratta di uno dei simboli per antonomasia della nostra spiaggia: il divieto era nell'aria, ma non immaginavamo che venissero addirittura sbarrati. Del resto in città l'unico divieto che non viene mai applicato è quello per la cementificazione». A ribadire la necessità del divieto è il sindaco Valerio Zoggia, che ha parlato di scelta inevitabile. «Dispiace dice ma non potevamo fare in altro modo, capisco la delusione dei nostri cittadini e degli ospiti, ma il divieto di assembramento nei pontili è una delle condizioni necessarie per garantire l'apertura della spiaggia e la sicurezza delle persone. Stiamo vivendo un'estate particolare, i controlli nei pontili sarebbero stati difficili da attuare. E' un sacrificio nell'interesse di tutti e in questo senso voglio sottolineare il grande impegno della città, che si sta dando da fare nel migliore dei modi: tutti sono partiti rispettando le norme, stiamo dando prova di maturità e di grande senso di ospitalità. Questa è la strada giusta». Proprio i pontili di Jesolo nei giorni scorsi sono finiti al centro di un dibattito nei social per la diffusione di un video di un ragazzo che si tuffava da uno dei pennelli a mare. Un gesto molto pericoloso, tanto che in passato si sono registrati diversi incidenti con giovani costretti a rimanere in carrozzina dopo aver impattato con la testa contro il fondale sabbioso.

LA SPIAGGIA LIBERA

Per quanto riguarda la spiaggia e il legno di Vaia, per il weekend sarà ultimato l'allestimento delle due aree di spiaggia libera gestite dal Comune, di fronte a piazza Brescia e alla Croce Rossa, dove le piazzole a disposizione dei giornalieri saranno realizzate sempre con il legno donato dall'Altopiano di Asiago. A vigilare all'ingresso ci saranno degli steward che accerteranno la prenotazione del posto spiaggia.

Giuseppe Babbo

