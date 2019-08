Jesolo, uno su due va in vacanza con Fido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOJESOLO In vacanza con i propri amici a 4 zampe. Anche con servizi di lusso. Del resto, le richieste sono in costante aumento. Addirittura, un ospite su due al momento della prenotazione, soprattutto per riguarda gli appartamenti, chiede di poter alloggiare con il proprio inseparabile animale. Con questa premessa da oltre un anno a Jesolo è nato un club di prodotto specifico, il Pet Hotel studiato dall'Associazione jesolana albergatori e ora coordinato dal consorzio di imprese turistiche JesoloVenice. I SERVIZIIn questo modo sono...