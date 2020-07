JESOLO

Una struttura fronte mare, immersa nel verde e che da mezzo secolo garantisce ospitalità a persone deboli e richiedenti asilo. E' il centro della Croce Rossa di via Levantina, diviso tra due immobili, quello centrale nel quale alloggiano i migranti, e una foresteria restaurata di recente, utilizzata per convegni e corsi di formazione per il personale della Croce rossa. Ma l'intera struttura è sempre finita al centro di polemiche in ogni occasione in cui le porte si sono aperte per accogliere persone in difficoltà.

LE POLEMCHE

Era accaduto in passato con i profughi scappati dalla guerra nell'ex Jugoslavia, è successo di recente con i trasferimenti dei richiedenti asilo africani sbarcati in Sicilia e più volte trasferiti a Jesolo. Eppure l'ospitalità del centro è stata definita in esaurimento, tanto che già lo scorso anno la Croce rossa non ha nemmeno partecipato al bando della Prefettura per continuare l'accoglienza ai migranti.

La volontà della Croce Rossa nazionale è quello di vendere l'immobile. E per questo la presenza degli attuali richiedenti asilo è garantita grazie a delle proroghe, fino a quando non verranno trovate sistemazioni alternative. Eppure le varie aste per la vendita della struttura sono sempre andate deserte, con tanto di ribasso del prezzo di vendita crollato da 40 a 20 milioni.

A complicare una vendita già in partenza difficile ci ha pensato il Covid, con un futuro tutto da definire e 127 richiedenti asilo ospitati fino a ieri, compresi dei nuclei famigliari, in questo caso risultati tutti negativi al contagio e residenti in un'area diversa dagli altri migranti.

IL PRESIDENTE

A buttare acqua sul fuoco è il presidente regionale della Cri, Francesco Bosa. «Prima di tutto dice voglio ribadire che ci siamo attivati immediatamente. Il primo caso è quello di un nigeriano che doveva essere operato, per questo ha effettuato il tampone dal quale è poi risultato positivo. Subito abbiamo fatto scattare le procedure previste per questi casi, collaborando in tutti i modi con l'Ulss 4. Abbiamo convinto i ragazzi a effettuare i tamponi, facendoli noi per primi. Durante il lockdown tutti hanno collaborato, nessuno è uscito dal Centro e anche oggi a tutti misuriamo la temperatura tre volte al giorno. Nelle ultime settimane, poi, coloro che uscivano erano solo le persone che avevano un lavoro».

Bosa lancia quindi un invito a smorzare le polemiche: «Facciamo ospitalità a persone in difficoltà conclude il presidente regionale perché questa è la nostra missione. Lo facciamo anche a Jesolo perché abbiamo ancora questa struttura tra le nostre proprietà. Chi attacca la Croce Rossa non fa un danno a noi, ma danneggia la città».

