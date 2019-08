CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO Un'estate violenta. Soprattutto sulla spiaggia. Il primo episodio è avvenuto ai primi di luglio, sulla spiaggia di piazza Trieste, con la spedizione punitiva messa in atto da una baby gang di venti ragazzi, quasi tutti minorenni residenti a Treviso e provincia, che ha voluto vendicare a calci e pugni l'affronto fatto da due bagnini, quello di averli ripresi poche ore prima perché si erano piazzati in una zona non autorizzata. Tutti sono stati identificati dalle forze dell'ordine mentre sei sono stati denunciati per rissa, lesioni...