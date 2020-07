JESOLO

Turista austriaca positiva al covid, continuano gli accertamenti dell'Ulss4. La donna ha trascorso cinque giorni a Jesolo dal 26 al 30 giugno, con marito e figlio. Una volta tornata a casa ha accusato dei sintomi, per questo su consiglio del medico si è sottoposta all'esame del tampone, al quale è risultata positiva. Ma in considerazione del periodo di incubazione di 14 giorni, non è escluso che il contagio sia avvenuto prima dell'arrivo nella cittadina balneare del litorale veneziano. In base ai protocolli internazionali, giovedì scorso il Ministero della Salute austriaco ha contattato la Farnesina che a sua volta ha informato l' Ulss 4 del Veneto Orientale. E immediatamente sono scattati i controlli nell'hotel in cui ha alloggiato la famiglia. Nessun dipendente dell'hotel è stato messo in quarantena e la struttura è risultata in regola con le varie disposizioni di sicurezza e prevenzione. Come previsto dai protocolli, gli addetti del Dipartimento di prevenzione della stessa Azienda sanitaria del Veneto orientale, hanno contatto la donna in Austria, con i mediatori linguistici in servizio nei mesi estivi, per verificare le sue condizioni e soprattutto valutare i suoi eventuali spostamenti in città.

La donna ha spiegato di non aver avuto alcun tipo di contatto e di aver frequentato solo la spiaggia e la propria camera. Una circostanza, quest'ultima, confermata anche dai successivi accertamenti dei tecnici dell'Ulss4.

I tecnici del Dipartimento di Prevenzione stanno effettuando con cadenza giornaliera verifiche sulle strutture di ristorazione e turistico alberghiere nelle località di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. L'obiettivo è quello di verificare il rispetto delle misure comportamentali previste dai decreti ministeriali e recepite dalla Regione. Nei prossimi giorni verranno reclutati sei nuovi tecnici destinati al potenziamento delle attività di controllo sul litorale. Intanto ieri a Cavallino-Treporti ha fatto discutere un messaggio diffuso nei social e che insinuava il dubbio sulla presenza di ospiti positivi al Covid in un campeggio. La voce è risultata completamente falsa, è la proprietà della struttura ricettiva si è riservata la di denunciare l'autore. Duro anche il commento del sindaco Roberta Nesto. «E' grave che qualcuno abbia diffuso un simile messaggio spiega in questo momento tutti devono avere grande responsabilità, nel rispettare le regole ma anche evitando di diffondere voci non vere che fanno solo male al territorio».

Giuseppe Babbo

